Comunicato dell'Inter, Icardi non ha infortuni, è a disposizione. Contro la Fiorentina...
Ecco il comunicato dell'Inter sulle condizioni di Icardi:"Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dol...
Ecco il comunicato dell'Inter sulle condizioni di Icardi:
"Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti effettuati in giornata, secondo quanto comunica il club, non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso."
A questo punto l'attaccante argentino sarà a disposizione di Spalletti per la partita contro la Fiorentina di domenica sera ma bisognerà capire l'evolversi della situazione. Sembra davvero difficile vederlo in campo a Firenze.