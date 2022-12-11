Borja Valero parla di Icardi: "Wanda Nara voleva il meglio, ma mettere tutti insieme crea problemi"

Borja Valero è stato compagno di squadra di Icardi per una stagione, proprio quando scoppiò la polemica per colpa di Wanda Nara

Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ospite negli studi di DAZN, è tornato a parlare del suo ex compagno Mauro Icardi e della complicata gestione del rapporto con Wanda Nara, compagna e procuratrice: "Lei voleva il meglio per Mauro. Ma così facendo rischi di mettere tutto insieme, vita privata e professionale, e questo a volta può essere un problema". Lo riporta TMW

L'INCONTRO TRA AMRABAT E RONALDO

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