Notizie Wanda Nara Fiorentina

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Borja Valero parla di Icardi: "Wanda Nara voleva il meglio, ma mettere tutti insieme crea problemi"

11 dicembre 2022 23:33

Pupo a Icardi: "Vieni alla Fiorentina". Il centravanti sorride ma non risponde, il racconto

09 aprile 2020 14:40

Pupo al Grande Fratello: "Wanda mi ha promesso che porta Icardi alla Fiorentina". La risposta di Wanda Nara...

08 gennaio 2020 23:44

Wanda Nara: "Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore di ieri per la Fiorentina"

25 febbraio 2019 11:38

Gazzetta, sassata all’auto di Wanda Nara. A bordo anche i figli. La moglie di Icardi adesso...

16 febbraio 2019 10:42

Wanda, bordate all'Inter: "Volevano mandarlo alla Juventus, Mauro ha detto no. Alla cena di Natale..."

18 dicembre 2018 10:32

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