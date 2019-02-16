Gazzetta, sassata all’auto di Wanda Nara. A bordo anche i figli. La moglie di Icardi adesso...

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la showgirl era al volante della sua auto con, insieme a lei, i suoi figli. Si stava dirigendo verso l’autostrada in zona San Siro quando, ad un certo pu...

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la showgirl era al volante della sua auto con, insieme a lei, i suoi figli. Si stava dirigendo verso l’autostrada in zona San Siro quando, ad un certo punto, è stato lanciato un sasso contro la sua macchina. Per fortuna, non ci sono state conseguenze: sia la donna che i figli non hanno subito ferite. Ma si tratta sicuramente di un episodio gravissimo scaturito dalla tensione di questi giorni, che vedono Icardi in rotta con l’Inter. Wanda Nara, stando alla Rosea, è pronta a sporgere denuncia per il fattaccio di questa mattina.

Fonte: Spaziointer.it