Wanda Nara: "Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore di ieri per la Fiorentina"

Ospite di Tika Taka, la moglie ed agente di Icardi Wanda Nara, ha commentato la partita di ieri sera:

"Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l’atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno sembrare un mostro, ma non lo è. Mauro ha rispetto di tutti, per i colori, per la maglia dell’Inter. Mauro è un vero interista, tolgono la fascia a chi ci tiene di più? Dire che è stato punito per quello che ho detto in tv è tremendo, perché qui io parlo da opinionista".