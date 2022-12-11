Amrabat incontra Ronaldo, parole al miele: "Sono molto felice per quello che stai facendo"

Uno speciale incontro per Amrabat questa mattina in Qatar, il centrocampista viola ha incontrato e parlato con Ronaldo

Un mondiale da sogno per Amrabat, il centrocampista della Fiorentina si è rivelato il miglior centrocampista della massima competizione mondiale con il suo Marocco che è sbarcato fino alle semifinali. Questa mattina ha incontrato in Qatar il fenomeno Ronaldo, che non ha risparmiato bellissime parole nei suoi confronti: "Stai facendo un grande mondiale, sono molto contento per te" con un Amrabat emozionato al cospetto di uno dei giocatori più grandi della storia.





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LE IMMAGINI DELLA FESTA MAROCCHINA A FIRENZE

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