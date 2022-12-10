Esplode la festa marocchina a Firenze, tifosi del Marocco festeggiano in Piazza del Duomo. I video
Anche a Firenze al fischio finale di Marocco-Portogallo è esplosa la festa dei tifosi marocchini, i video della gioia
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 18:46
Il Marocco vince contro il Portogallo e vola in semifinale della Coppa del Mondo, trascinatore il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat. Tra le via di Firenze, con una festa iniziata alla stazione e continuata in Piazza del Duomo, nel pieno centro della città. Ecco i video della festa subito il fischio finale della gara
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