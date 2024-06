Il Corriere dello Sport oggi in edicola però la lista dei candidati a vestire la maglia numero 9 viola. Mauro Icardi resta il sogno, Andrea Pinamonti il vecchio-nuovo obiettivo che si autorigenera di stagione in stagione tipo l’economia circolare. Niente però stuzzica come il centravanti della nazionale, Mateo Retegui, sul quale il club di viale Fanti vuole fare all-in.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI SARRI