Grassia (Rai): “Fiorentina, prendi Icardi, il Psg lo regala. Sarri a Firenze vuole portarsi Giuntoli”

Interessante intervento di Filippo Grassia durante il TMW News di oggi. Durante la chiacchierata il tema è stato quello della Fiorentina. E ha detto:

“Credo sia stato giusto cambiare e prendere Prandelli. Iachini si era incartato sulle scelte dei giocatori e sul modulo. Per l’ex ct e per i viola è in momento spartiacque: la Fiorentina ha un organico da settimo ottavo posto e Prandeli non può fallire questa occasione. L’ex ct comunque al netto delle penalizzazioni ha portato per quattro volte la Fiorentina in Champions.

Prandelli ha firmato fino a giugno ma la dirigenza deve far capire alla squadra che ha la chance di confermarsi, in modo da mandare un messaggio preciso ai giocatori. Se lui riesce a centrare l’Europa può davvero meritarsi la conferma. Sarri? E’ un tecnico che vuol portare con sè idee nuove ma anche suoi uomini, ad esempio Giuntoli come ds…

Poi sul tema centravanti, una delle lacune viola: “L’ultimo vero centravanti è stato Toni che con la Fiorentina vinse la Scarpa d’oro. Le tre punte attuali sono state messe in difficoltà perchè al primo sbaglio sono state messe in discussione. Ho però una mia idea, parlando anche con un collega francese: il PSG cederebbe volentieri Icardi pagando pure una parte dell’ingaggio. Un pensierino ce lo farei. E’ costoso ma non è in sintonia con Tuchel e alla famiglia non dispiacerebbe tornare in Italia. Se fossi nella dirigenza viola un approccio col PSG lo farei”.

