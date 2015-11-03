Notizie Radio Rai Fiorentina

Palladino litiga a Radio Rai e abbandona l'intervista: "Non si possono chiamare scarti e riserve"
10 novembre 2024 21:28
Montella: "Mi trovo bene in Turchia, il presidente mi ha dato la sua barca per due giorni"
06 dicembre 2021 12:05
Nardella: "L'obiettivo è che il Franchi continui ad essere utilizzato"
02 dicembre 2020 16:39
Prandelli: "Difficile porsi un obiettivo quando una squadra non è ancora solida. Imporante é crescere"
17 novembre 2020 21:11
Grassia (Rai): "Fiorentina, prendi Icardi, il Psg lo regala. Sarri a Firenze vuole portarsi Giuntoli"
10 novembre 2020 19:22
Radio Rai annuncia, Sarri ha risolto oggi il contratto con la Juventus. Fiorentina più vicina
19 ottobre 2020 23:15
Rizzoli: "Lazio-Fiorentina? Il 99% degli arbitri avrebbe dato rigore"
29 giugno 2020 10:34
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