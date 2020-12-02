Labaro Viola

Nardella: "L'obiettivo è che il Franchi continui ad essere utilizzato"

Nardella ha parlato dello stadio Franchi di Firenze.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2020 16:39
Nardella: "L'obiettivo è che il Franchi continui ad essere utilizzato" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Radio
Nardella
Stadio Artemio Franchi
Radio Rai
Condividi

Nardella: "L'obiettivo è che il Franchi continui ad essere utilizzato"
Queste le dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Radio 1 Rai:

"L’obiettivo è fare in modo che lo stadio Artemio Franchi della Fiorentina continui ad esser utilizzato per lo sport, quello per cui è nato. Non voglio rimanere in mezzo tra chi lo vuole spianare e chi lo vuole intoccabile, il rischio è che poi venga abbandonato come il Flaminio a Roma. Questo scontro non fa bene a nessuno".

LEGGI ANCHE PRANDELLI POSITIVO AL COVID-19

https://www.labaroviola.com/tegola-per-la-fiorentina-prandelli-positivo-al-covid-squadra-in-bolla/122762/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok