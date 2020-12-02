Nardella: "L'obiettivo è che il Franchi continui ad essere utilizzato"

Nardella ha parlato dello stadio Franchi di Firenze.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Firenze,, su Radio 1 Rai:

"L’obiettivo è fare in modo che lo stadio Artemio Franchi della Fiorentina continui ad esser utilizzato per lo sport, quello per cui è nato. Non voglio rimanere in mezzo tra chi lo vuole spianare e chi lo vuole intoccabile, il rischio è che poi venga abbandonato come il Flaminio a Roma. Questo scontro non fa bene a nessuno".

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