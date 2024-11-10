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Palladino litiga a Radio Rai e abbandona l'intervista: "Non si possono chiamare scarti e riserve"

Non ha preso benissimo Raffaele Palladino le domande dei giornalisti di Radio Rai dopo la vittoria della Fiorentina contro il Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2024 21:28
Palladino litiga a Radio Rai e abbandona l'intervista: "Non si possono chiamare scarti e riserve" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Qualche frizione (o forse meglio, incomprensione) tra Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, e i giornalisti di Radio Rai che lo intervistavano nel post-gara del 3-1 sull'Hellas Verona, tanto da non concludere del tutto la chiacchierata e abbandonarla anzitempo.

Sta facendo un ottimo lavoro con gli 'scarti' di altre formazioni, gli hanno prima chiesto. E subito Palladino ci ha tenuto a precisare: "Li ha chiamati scarti ma per me invece sono giocatori forti. Io non uso questi termini per i miei giocatori. Io amo tutti i miei ragazzi, li ho scelti insieme alla società e pensiamo che possono ancora crescere perché sono tutti molto giovani. Voglio approfittare per dedicare la vittoria di oggi a Ikoné per la morte di suo papà".

I titolari però sono una cosa e le alternative un'altra, lo abbiamo visto a Cipro e oggi, ribadiscono dallo studio. Ed è lì che Palladino, di nuovo, non ci sta: "Non sono d'accordo con questa analisi. La sconfitta a Cipro è frutto di due ripartenze ma abbiamo giocato bene e quelli che hanno giocato sono giocatori forti. Io ho una squadra completa e non voglio sentire queste considerazioni perché è offensivo nei confronti dei miei giocatori" ha detto il tecnico prima di andarsene. Lo riporta TMW

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