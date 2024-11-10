Kean: "Non abbiamo ancora iniziato. La vittoria la dedichiamo a Ikonè che ha perso il padre"

Dazn ha parlato dopo la tripletta segnata contro il Verona, queste le parole del centravanti viola a Dazn a bordocampo

Moise Kean ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Verona e la tripletta segnata, queste le sue parole:

"Non abbiamo ancora iniziato perché sappiamo di valere molto di più. Lavoriamo ogni giorno, e ora i risultati iniziano a vedersi. Siamo un gruppo unito, e questa vittoria può solo farci bene. La tripletta? È l'emozione del calcio; la cercavo da tanto tempo, anche perché stiamo mostrando il nostro valore e dobbiamo proseguire così. Retegui? La competizione è sempre stimolante, a me piace. Questo dimostra che gli attaccanti italiani ci sono questa vittoria Dedichiamo questa vittoria a Ikoné, che ha perso il padre: gli siamo vicini perché per noi è importante"

LE PAROLE DI PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/palladino-possiamo-restare-in-alto-dipende-da-noi-sottil-e-cambiato-dopo-confronto-nel-mio-ufficio/276349/