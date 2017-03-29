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Icardi: "Batistuta è il mio idolo, mi piace tutto di lui. Ma non sarò mai come lui, siamo diversi"

Mauro Icardi e il suo amore per la bandiera della Fiorentina Gabriel Batistuta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2017 17:43
Icardi: "Batistuta è il mio idolo, mi piace tutto di lui. Ma non sarò mai come lui, siamo diversi" -
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Mauro Icardi ha parlato a inter Chanel rispondendo alle domande dei tifosi tramite Facebook, queste le sue parole sulla bandiera della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta: "Il mio idolo del passato? Batistuta. Mi piace il suo atteggiamento, le sue qualità, è un giocatore che ammiro, ma penso che ogni giocatore è diverso e ognuno ha le sue qualità" queste le parole del bomber argentino dell'Inter.

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