Icardi: "Batistuta è il mio idolo, mi piace tutto di lui. Ma non sarò mai come lui, siamo diversi"

Mauro Icardi e il suo amore per la bandiera della Fiorentina Gabriel Batistuta

Mauro Icardi ha parlato a inter Chanel rispondendo alle domande dei tifosi tramite Facebook, queste le sue parole sulla bandiera della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta: "Il mio idolo del passato? Batistuta. Mi piace il suo atteggiamento, le sue qualità, è un giocatore che ammiro, ma penso che ogni giocatore è diverso e ognuno ha le sue qualità" queste le parole del bomber argentino dell'Inter.