Cassano critico: "Il fatto che Piatek segni solo in Italia dimostra quanto sia scarsa la serie A"

Antonio Cassano mostra più di un dubbio sul campionato di serie A, nella sua analisi il rendimento del centravanti viola Piatek

Senza peli sulla lingua Antonio Cassano, che ai microfoni della Bobo TV ha sparato a zero sulla Serie A, definendola “un campionato fasullo”. L’ex calciatore, a supporto della sua tesi, ha menzionato gli esempi di Krzysztof Piatek e Mauro Icardi: “Il polacco è stato un disastro fuori dall’Italia, avrà fatto 4 reti senza essere mai titolare. Poi torna in Italia e segna. Stesso discorso per Icardi. Da quando è al Psg non si sente più. Ha fatto addirittura più gol Kean in un anno che lui in tre. Nelle grandi squadre in determinati campionati devi giocare a calcio“. Lo riporta Sport Face.

TMW, SILVESTRI NOME PER IL DOPO DRAGOWSKI IN CASA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-guarda-marco-silvestri-come-prossimo-portiere-della-fiorentina-drago-va-via/165552/