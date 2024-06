Il ds del Galatasaray fa il punto sulle voci di mercato: “Per Zaniolo valutiamo offerte. Icardi non parte”

Come riportato dal portale web turco NTV Spor, il direttore sportivo del Galatasaray, Nihat Kirmizi, ha rilasciato un’intervista ad As in cui fa il punto su alcuni calciatori al centro di voci si mercato: Zaniolo ed Icardi su tutti con il primo accostato anche alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Zaniolo? È un giocatore giovane e di grande talento. Ha avuto molto successo anche al Galatasaray. Il nostro allenatore Okan Buruk vuole che continui con noi. Naturalmente le offerte vengono valutate, ma l’opinione del nostro allenatore è molto importante in questa materia”.

Icardi? E’ un nostro giocatore. Si tratta di notizie fatte intenzionalmente per confondere la tifoseria del Galatasaray. Siamo campioni e la squadra più forte. Avete già visto che il nostro rivale ha ingaggiato Mourinho per raggiungerci, ce la stanno mettendo tutta. Ma saremo molto più forti. Non è possibile che Icardi parta. È molto felice di essere al Galatasaray ”.

