Italiano e Palladino subito avversari di mercato: l’ex allenatore della Fiorentina vuole Colpani al Bologna

Cominciano a circolare freneticamente le prime voci di calciomercato, che intrecciano subito la nuova Fiorentina di mister Palladino con quella dell’ex Italiano, adesso sulla panchina del Bologna. Il mancato riscatto di Saelemaekers sembra infatti avere una sua logica: il nuovo tecnico rossoblù vorrebbe che quei 9 milioni previsti per il riscatto del belga vengano investiti sulla trequarti, ovvero su un giocatore che Italiano ritiene più adatto al suo gioco.

Come scrive Il Resto del Carlino, il primo nome sulla lista è quello di Andrea Colpani del Monza. Il giocatore è reduce da 8 gol in stagione sotto la guida proprio di Palladino, che lo prenderebbe volentieri anche a Firenze. Subito una sfida di mercato, quindi, tra il precedente allenatore della Fiorentina e quello attuale, nonostante si tratti solo di semplici voci. Il prezzo per accaparrarsi le prestazioni del Flaco si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Altri nomi sono quelli di Suslov, messosi in luce nel Verona di Baroni, che costa circa 10 milioni, e Thorstvedt del Sassuolo. Infine, ci sono due giovani: Jordan James, gallese del Birmingham City e Cesare Casadei, talento cresciuto nell’Inter e ora al Chelsea. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI VALCAREGGI