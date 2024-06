Valcareggi duro: “Finalmente sono arrivate delle scuse della società. Ferrari non deve parlare di calcio”

Il noto procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio, parlando dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla dirigenza e le scuse: “Finalmente la dirigenza della Fiorentina ha riconosciuto i propri errori. Ferrari va bene se si occupa solo di comunicazione, ma non deve parlare di calcio, mi basta questo. Può darsi che adesso Pradè avrà più libertà da oggi, ma il suo lavoro lo valuteremo solo a fine calciomercato.”

Sul mercato: “Colpani è un giocatore che costa, dubito che possa venire alla Fiorentina. Amrabat sarebbe opportuno venderlo, ma se non c’è modo andrà reintegrato in quale modo. Icardi? Parliamo di un ragazzo serio, non penso verrebbe qui in vacanza, mi chiedo però che cosa sia rimasto del giocatore che abbiamo visto con la maglia dell’Inter.”

Su Bonaventura e Castrovilli: “Penso che Bonaventura se ne possa andare, ormai è alla fine del suo ciclo. Al contrario, terrei volentieri Castrovilli e lo renderei addirittura capitano della Fiorentina, ormai il suo infortunio è alle spalle.”

