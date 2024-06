Dragowski lascia lo Spezia: la Fiorentina guadagnerà più di 1 milione di euro grazie al 50% sulla rivendita

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’avventura dell’ex portiere della Fiorentina Bartolomiej Dragowski allo Spezia sembrerebbe essere giunta al capolinea. Il giocatore polacco nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Grecia, con la maglia del Panathinaikos, società che ha deciso di riscattarlo per circa 2,2 milioni di euro. Questa cessione porterà dei soldi anche nelle casse della Fiorentina di Rocco Commisso, vista la percentuale del 50% a proprio favore inserita nella trattativa che ha portato Dragowski in Liguria nel 2022 (riportato da Transfermarkt.it). Pertanto, la società gigliata guadagnerà poco più di un milione di euro, andando così a rimpinguare le proprie casse in vista del calciomercato estivo.

