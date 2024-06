Vieri: “Faccio i complimenti a Italiano e Palladino per il loro percorso, sono due bravissimi allenatori”

Christian Vieri ha parlato ai microfoni di Dazn a margine del Festival della Serie A, soffermandosi sul percorso che ha portato Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina e sull’esperienza di Vincenzo Italiano a Firenze. Le parole dell’ex attaccante viola:

“Italiano e Palladino? Intanto faccio i complimenti a loro, perché Palladino ha fatto 2 ottimi anni al Monza, dove son salvati al girone d’andata. La Fiorentina con italiano ha fatto tre finali in 2 anni, quindi grandissimo. Purtroppo non sono riusciti a vincere la finale. ma fare due finali europee non è facile. Quindi dico che entrambi sono bravi allenatori. Complimenti a loro.”

