Cecchi: “Alla Fiorentina serve un attaccante che riaccenda l’entusiasmo. Icardi è il nome che fa sognare”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando alcuni temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sul mercato della Fiorentina: “Mi fa volare Icardi come nome, in quell’attacco tutto argentino con Nico e Beltran mi piacerebbe moltissimo, ma ho paura che resterà un sogno e basta. Adesso, però, bisogna sognare, e quindi voglio pensare che la Fiorentina possa arrivare ad avere un attacco così, alla realtà ci tornerò una volta terminato il calciomercato. Firmerei per un attacco del genere, riaccenderebbe l’entusiasmo dei tifosi fiorentini. Se devo spendere 30 milioni per Retegui, allora lasciatemi sognare Icardi o un tipo di calciatore simile che mi possa gasare. Terrei Castrovilli piuttosto che prendere Brescianini, anche se quest’ultimo dovesse essere più forte. Non perderei mai un calciatore come Castrovilli a zero per sostituirlo con una scommessa, stessa cosa per Bonaventura. Non capirei mai l’addio a zero di due giocatori così importanti e di qualità.”

Sul modulo di Palladino: “Non ha un modello di riferimento, è un allenatore che plasma la squadra a seconda della rosa che ha a disposizione. Quindi, mi aspetto che possa modellare la formazione in base agli elementi che ha, che riesca ad adattarsi.”

Su cosa manca alla Fiorentina: “Alla Fiorentina mancano due stelle vere, due campioni, perché la rosa secondo me è già buona, quindi va puntellata con due top player da 30 milioni. Ovviamente dovresti andare a vendere qualcuno, come Ikoné, che ho sempre difeso ma a un certo punto basta. La priorità, in ogni caso, deve essere quella di comprare un attaccante forte, che mi faccia sognare, poi anche un bel difensore e un centrocampista. Il portiere non è una priorità, Terracciano quest’anno è stato bravo, ho cambiato opinione su di lui, quindi non mi preoccupo di questo ruolo.”

