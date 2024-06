TMW annuncia: “Settimana prossima la Fiorentina avanzerà le trattative per Lucca e Brescianini”

La prossima settimana è quella giusta in casa Fiorentina per portare avanti in modo più definito i discorsi di mercato legati a due giocatori in particolare che piacciono in entrata al club viola. Uno è Lorenzo Lucca, 8 gol nell’ultima annata in Serie A con la maglia dell’Udinese, tra i profili monitorati per l’attacco. La Fiorentina affronterà poi nel dettaglio la questione Marco Brescianini col Frosinone: il classe 2000 piace ai viola per il nuovo centrocampo di mister Palladino ed è confermata la richiesta economica da parte del club ciociaro: 12 milioni di euro. Oltre alla Fiorentina ci sono come detto anche altre squadre: per il centrocampista sarà lotta a tre con anche Napoli e Bologna. Lo scrive TMW.

