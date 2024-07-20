Icardi preoccupa il Galatasaray, Mendez rivela: "Dopo la separazione con Wanda Nara ha perso 6 kg"

La rivelazione shock del giornalista argentino in merito all'attaccante del Galatasaray, nome accostato al nuovo attacco viola

In questa finestra di mercato, tra i nomi spuntati per l'attacco viola c'era anche quello di Mauro Icardi, l'ex Inter ed attuale numero 9 del Galatasaray. Secondo quanto riporta il giornalista argentino Gustavo Mendez, l'attaccante sudamericano sarebbe entrato in uno stato depressivo a seguito dalla fine della sua relazione con la moglie, Wanda Nara, perdendo circa 6 kg.

Mendez, in una Instagram Story, ha raccontato quello che starebbe accadendo al bomber: "Dalla preseason turca del Galatasaray in Austria, dicono che Icardi sia depresso, senza appetito e abbia perso massa muscolare". Lo staff del club di Istanbul sarebbe preoccupato per le condizioni psicofisiche del giocatore, che starebbe affrontando un brutto periodo.

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