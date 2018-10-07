Doppio Icardi e Spal battuta a Ferrara per 1-2. Pareggio momentaneo di Paloschi, Antenucci sbaglia un rigore
Nel posticipo di Serie A in quel di Ferrara l’Inter batte a domicilio la Spal per 1-2 grazie alla doppietta del proprio capitano: Mauro Icardi. Per i biancocelesti tanto rammarico per aver sbagliato u...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 22:00
Nel posticipo di Serie A in quel di Ferrara l’Inter batte a domicilio la Spal per 1-2 grazie alla doppietta del proprio capitano: Mauro Icardi. Per i biancocelesti tanto rammarico per aver sbagliato un rigore con Antenucci sullo 0-1 e di aver subito nuovamente gol dopo il momentaneo pareggio di Paloschi. In classifica l’Inter si Spalletti sale al terzo posto con 16 punti. La Spal di Leonardo Semplici rimane ferma a 9 al quattordicesimo.