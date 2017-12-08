Sentite Icardi: "Il mio idolo è sempre stato Gabriel Omar Batistuta!"

Mauro Icardi, assoluto protagonista nell'Inter capolista, ha rilasciato una lunga intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non ho mai guardato molto calci...

Mauro Icardi, assoluto protagonista nell'Inter capolista, ha rilasciato una lunga intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non ho mai guardato molto calcio in generale. In ogni modo il mio idolo è sempre stato Batistuta, poi a Barcellona mi piaceva tantissimo Eto’o".