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Sentite Icardi: "Il mio idolo è sempre stato Gabriel Omar Batistuta!"

Mauro Icardi, assoluto protagonista nell'Inter capolista, ha rilasciato una lunga intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non ho mai guardato molto calci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 13:35
Sentite Icardi: "Il mio idolo è sempre stato Gabriel Omar Batistuta!" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Mauro Icardi, assoluto protagonista nell'Inter capolista, ha rilasciato una lunga intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non ho mai guardato molto calcio in generale. In ogni modo il mio idolo è sempre stato Batistuta, poi a Barcellona mi piaceva tantissimo Eto’o".

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