Icardi: “Salvo solo i tre punti, la Fiorentina aveva preso campo. Il mio contratto...”
Nell’immediato post-gara, Icardi ha parlato ai microfoni di Sky: “Stiamo lavorando per migliorare, abbiamo lasciato campo ed hanno avuto occasioni. Bisogna migliorare tutta la fase difensiva. Salvo so...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 22:50
Nell’immediato post-gara, Icardi ha parlato ai microfoni di Sky: “Stiamo lavorando per migliorare, abbiamo lasciato campo ed hanno avuto occasioni. Bisogna migliorare tutta la fase difensiva. Salvo solo i tre punti. Non sentivo nessuna pressione, sono tranquillo. Rinnovo? Continuo a fare il mio, mia moglie parlerà con la società”.