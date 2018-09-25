Icardi: “Salvo solo i tre punti, la Fiorentina aveva preso campo. Il mio contratto...”

Nell’immediato post-gara, Icardi ha parlato ai microfoni di Sky: “Stiamo lavorando per migliorare, abbiamo lasciato campo ed hanno avuto occasioni. Bisogna migliorare tutta la fase difensiva. Salvo so...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2018 22:50

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