Icardi: "Borja Valero è pazzesco, tecnicamente impressionante, quando ha la palla al piede non gliela togli"

Il capitano dell'Inter Mauro Icardi pazzo di Borja Valero, lo ha descritto così a Sport Mediaset: "Borja è un grande

Il capitano dell'Inter Mauro Icardi ha parlato a Sport Mediaset di Borja Valero, queste le sue parole sul nuovo acquisto di casa nerazzurra: “Borja tecnicamente è impressionante e quando ha palla al piede non gliela porti via. E’ un grande, pazzesco" così ha parlato Icardi dello spagnolo.