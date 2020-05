Aecondo il Sun, noto tabloid inglese, sulle tracce di Federico Chiesa ci sarebbe anche l’Arsenal; il tecnico ed ex giocatore Mikel Arteta vorrebbe rivoluzionare la rosa, acquistando o provando ad acquistare Upamecano, Kurzawa, Thomas Partey, Willian, Chiesa e Icardi, oltre a far rientrare Saliba in prestito dal Saint Etienne. La formazione disegnata dalla stampa inglese sarebbe quindi un 4-2-3-1 con Leno in porta, Bellerin e Kurzawa da terzini, Saliba e Upamecano centrali; Partey e Guendouzi in mediana, Pépé, Willian e Chiesa sulla trequarti e Icardi davanti.