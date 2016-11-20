Icardi: "Batistuta è stato il più forte di tutti, sono cresciuto guardando i suoi gol alla Fiorentina"

È il mio idolo più grande, voglio imparare a giocare da lui

Il capitano dell'Inter Mauro Icardi ha parlato del suo grande idolo Batistuta, queste le parole di Icardi: "Sin da quando ho iniziato a giocare a calcio è stato il mio idolo. Voglio imparare da lui, ho visto un sacco di suoi video con le sue partite alla Fiorentina. Di certo però non ci possono mai essere giocatori uguali tra loro, ognuno è diverso dall’altro. Ma per quanto mi riguarda, è stato il più forte attaccante che l'Argentina abbia mai avuto, essere solo paragonato a lui mi entusiasma"