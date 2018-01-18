Sentite Samuel: "Icardi vale Batistuta, entrambi hanno bisogno di assist e non aiutano la squadra"

Walter Samuel, ex difensore di Roma e Inter, è stato intervistato da Sky in vista della sfida di domenica sera tra nerazzurri e giallorossi a San Siro: "A Roma era la mia prima esperienza e per me era...

Walter Samuel, ex difensore di Roma e Inter, è stato intervistato da Sky in vista della sfida di domenica sera tra nerazzurri e giallorossi a San Siro: "A Roma era la mia prima esperienza e per me era molto importante arrivare bene. Al primo anno per fortuna ho trovato gente con grande esperienza ed è stata un po’ la cosa che ho trovato anche all’Inter. Ho vissuto le due esperienze alla grande, me le sono godute”.

Poi sul parallelismo tra Batistuta e Icardi: "Sono uomini d’area, ci sono tantissime similitudini. Anche Icardi ha bisogno di assist e cross per concludere, non sono uomini che vanno tantissimo a prendere i palloni per giocarlo".