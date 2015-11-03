Notizie Samuel Fiorentina

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Visita speciale per la Fiorentina: Burdisso accoglie Milito, Samuel e Matellan al Viola Park
05 dicembre 2023 19:23
Sentite Samuel: "Icardi vale Batistuta, entrambi hanno bisogno di assist e non aiutano la squadra"
18 gennaio 2018 18:00
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