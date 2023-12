Visita speciale per la Fiorentina: Burdisso accoglie Milito, Samuel e Matellan al Viola Park

Non si fermano le visite d’eccezione al Viola Park, il nuovissimo centro sportivo della Fiorentina inaugurato soltanto poche settimane fa, che attira ogni giorno istituzioni del mondo del calcio e non solo. Come riporta anche TMW, stavolta i protagonisti sono stati due campioni ed ex conoscenze dal calcio italiano come Diego Milito e Walter Samuel.

I due campioni argentini – come si apprende dai canali ufficiali della Fiorentina – hanno visitato le strutture di allenamento del club di Commisso, intrattenendosi col connazionale Nicolas Burdisso, attuale dt viola, e incontrandosi anche col dg Joe Barone. Ecco le immagini della visita speciale, alla quale ha partecipato anche l’ex difensore Anibal Matellan:

Oggi il nostro direttore tecnico Nicolas Burdisso ha aperto le porte del Viola Park a Diego Milito, Walter Samuel e Anibal Matellan per una visita speciale 💜#forzaviola #fiorentina #violapark pic.twitter.com/oLzqcBMkZC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 5, 2023

