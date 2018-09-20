Icardi: "Il mio idolo è Batistuta, mi sono sempre ispirato a lui. Ha cambiato la storia"
Le parole di Mauro Icardi al Match day programme di Inter-Tottenham: "Sono arrivato all'Inter ragazzino e sono cresciuto molto, sia come giocatore che come persona. Questi colori mi hanno dato tanto e...
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2018 13:31
Le parole di Mauro Icardi al Match day programme di Inter-Tottenham: "Sono arrivato all'Inter ragazzino e sono cresciuto molto, sia come giocatore che come persona. Questi colori mi hanno dato tanto e le mie figlie cantano sempre il nostro inno. Milano è una città incredibile, se avesse il mare sarebbe perfetta. I miei idoli? Mi sono ispirato a due grandi campioni: Batistuta ed Eto'o, attaccanti spietati davanti alla porta che hanno cambiato il modo di interpretare il ruolo".
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