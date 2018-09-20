Icardi: "Il mio idolo è Batistuta, mi sono sempre ispirato a lui. Ha cambiato la storia"

Le parole di Mauro Icardi al Match day programme di Inter-Tottenham: "Sono arrivato all'Inter ragazzino e sono cresciuto molto, sia come giocatore che come persona. Questi colori mi hanno dato tanto e...

A cura di Redazione Labaroviola 20 settembre 2018 13:31

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