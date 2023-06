Graziani: “Prendiamo Belotti, fa 15 gol a Firenze. Icardi prende 9 milioni, non viene mica alla Fiorentina”

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina e campione del mondo con l’Italia, ha parlato a Radio Bruno dei movimenti di mercato della squadra viola, queste le sue parole:

“Icardi è l’usato sicuro, si porta dietro qualche situazione particolare ma credo sia fuori dall’idea della Fiorentina se guardiamo il bilancio, guadagna 9 milioni di euro, non penso che viene alla Fiorentina a prenderne 3 e mezzo, siamo fuori dai parametri della società, non credo sia un giocatore che possa essere preso.

Poi bisogna capire se la Juventus sarà esclusa dalla prossima Europa o meno, perchè in quel caso faremmo noi l’Europa, e questo conta, anche se poi per i giocatori contano molto i soldi. Se avessimo avuto Nzola saremmo arrivati almeno settimi, a me lui piace, Italiano lo conosce bene, lui deve fare la punta da solo con due esterni, se Italiano pensa sia giusto allora ci sta bene, io sono convinto che sarebbe la scelta giusta

Tra Jovic e Cabral mi tengo Cabral, Jovic mi ha deluso per il suo atteggiamento, lui non regge l’area di rigore, non è Icardi, non è una prima punta, se non gli arriva la palla non dice nulla, non può essere cosi per un centravanti, Cabral regge l’area meglio di Jovic. Io dò 6 e mezzo alla stagione di Cabral, ha fatto meglio di Jovic, ha fatto dei gol importanti, lotta meglio e mi ha stupito molto la sua bocciatura dal primo minuto in finale di Conference League

Retegui è molto bravo, ci sono squadre che esaltano i centravanti, io andrei su Belotti, se ci fosse la disponibilità, peggio di cosi non può fare. Ha fatto 100 gol in serie A e se non vedi la porta quei gol non li fai, ha costi minimi, farei questa scommessa. Belotti se indovina l’annata a Firenze farebbe 15 gol”

