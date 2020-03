Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport l’Inter confida di incassare anche dalle cessioni di Icardi, Perisic e Joao Mario. Dalle cessione di Maurito dovrebbero entrare tanti soldi nella casse della società nerazzurra. Nel mirino i giovani talenti come Castrovilli e Tonali. Il centrocampista della Fiorentina interessa da tempo a Marotta che vorrebbe portarlo a Milano da giugno in poi. Per la Fiorentina però Castrovilli resta incedibile.