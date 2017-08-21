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Icardi: "Finalmente a centrocampo abbiamo giocatori in grado di far girare bene il pallone"

Potevo segnare anche tre gol. Spalletti ha cambiato l'inter sia in fase offensiva che in fase difensiva" così Mauro Icardi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2017 10:15
Icardi: "Finalmente a centrocampo abbiamo giocatori in grado di far girare bene il pallone" -
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Queste le parole di Maurito Icardi, autore di una doppietta contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto a fine partita il capitano dell'Inter:

"Potevo segnare una tripletta, mi sono sentito bene dopo l’infortunio. Spalletti ha cambiato la squadra, sia in fase difensiva che in quella offensiva e devo dire che adesso in mezzo al campo abbiamo giocatori in grado di far girare bene il pallone"

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