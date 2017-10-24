Icardi è una sentenza, l'Inter batte la Sampdoria 3-2 e vola in testa alla classifica

Tanti gol e tanto spettacolo nell'anticipo della 10ª giornata del campionato di Serie A. L'Inter di Luciano Spalletti, nel turno infrasettimanale, ospita la Sampdoria e si rende protagonista di un avv...

Tanti gol e tanto spettacolo nell'anticipo della 10ª giornata del campionato di Serie A. L'Inter di Luciano Spalletti, nel turno infrasettimanale, ospita la Sampdoria e si rende protagonista di un avvio spumeggiante. I nerazzurri infatti chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti, messe a segno da Mauro Icardi e Milan Skriniar (entrambi ex), ed aprono la ripresa con l'undicesimo gol stagionale dell'attaccante argentino.

La squadra di Spalletti vuole legittimare il vantaggio e colpisce ben tre legni, ma i blucerchiati non demordono e riescono a rientrare in partita con il secondo gol stagionale di Kownacki e con quello di Quagliarella.

Il risultato non cambia più e l'Inter conquista così tre punti fondamentali che le consentono di scavalcare il Napoli e di volare in testa alla classifica. Il tutto in attesa delle gare di domani sera, che completeranno il quando del 10° turno di campionato.

Gianmarco Biagioni