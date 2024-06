La Gazzetta: “Fiorentina, perché non punti su Mauro Icardi? Sai qual è il tuo tallone d’Achille…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli, fa il punto delle squadre in cerca di attaccanti. L’attenzione si sposta proprio su Mauro Icardi, attaccante 31enne del Galatasaray. Il suo contratto scadrà nel 2026, ma la volontà dell’ex Inter è quella di andare via dal club turco dopo l’addio dell’ex vicepresidente Erden Timur. Tra le squadre in cerca di un bomber ci sarebbe anche la Fiorentina, la quale ha sempre faticato là davanti, sin dalla partenza di Dusan Vlahovic. Ecco un estratto:

“Tante squadre italiane cercano un numero 9. Lo cerca la Fiorentina, che sa bene qual è il suo tallone d’Achille: una squadra che crea moltissimo, ma finalizza allo stesso tempo pochissimo. […] In tutto questo fa una certa impressione, ed è quasi singolare, che non si faccia più che concretamente il nome di un giocatore che ha veramente tutto per poter essere l’uomo giusto al posto giusto. Per caratteristiche, per esperienza, per età, per abitudine con il gol e per conoscenza del nostro campionato. Questo giocatore è Mauro Icardi. L’argentino sarebbe ideale per la Fiorentina, che risolverebbe di colpo la metà dei suoi problemi”.

