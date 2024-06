Dalla Turchia: “Il Galatasaray su Amrabat. Dopo i primi colloqui, il centrocampista apre alla cessione”

Dopo la parentesi non troppo positiva in Premier League, al Manchester United, Sofyan Amrabat potrebbe finire in Turchia. Qualche indizio sul suo futuro ce lo ha dato il direttore sportivo Daniele Pradè nella conferenza stampa di ieri: “Non abbiamo ancora ricevuto risposte dal Manchester United. Io lo terrei, ma non credo che sia quello che vuole lui. Siamo andati più volte a trovarlo ma ormai lui è andato in Premier e penso che voglia restare lì“. Secondo alcuni media turchi, il centrocampista di proprietà della Fiorentina potrebbe ripartire dal Galatasaray e ci sarebbero già stati dei colloqui tra il suo entourage ed il club di Istanbul. Secondo queste voci, il marocchino avrebbe aperto alla cessione e potrebbe lasciare l’Inghilterra. Il Galatasaray potrebbe lasciar partire Nicolò Zaniolo – ha già espresso la sua volontà di tornare in Serie A ed è stato accostato anche alla Fiorentina – ed accogliere Amrabat nel suo 11 titolare. Il Manchester United intanto sembra non voler esercitare il riscatto del suo cartellino, questo fissato a 25 milioni di euro, ma la Fiorentina nel frattempo ha incassato 10 milioni per il prestito oneroso.

PRADÈ: “AMRABAT INDIPENDENTEMENTE DAL MAN UTD HA INTENZIONE DI RESTARE IN PREMIER”