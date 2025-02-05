Biasin: "Sull'asse con Torino, Commisso sta indovinando tutto, fa solo affari"

Il noto giornalista ha commentato in radio la gara di domani contro i nerazzurri e il mercato della Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin che ha presentato la gara tra Fiorentina ed Inter di domani: "Domani sera sarà una sfida equilibrata, non vedo l'Inter che viene a Firenze e vince agilmente nonostante i problemi di formazione dei viola. Sarà particolare ricominciare dal diciassettesimo minuto con solo mezz'ora da giocare nel primo tempo perché questo farà cambiare l'approccio alle due squadre. L'Inter è in un momento dove gioca sempre, sperava di avere una settimana libera e gli hanno messo il recupero poi la Coppa Italia, così facendo diventa difficile allenarsi e capire chi è a disposizione. Mi auguro sia una gara spettacolare perché entrambe sanno giocare molto bene a calcio."

Sul mercato viola: "Molto positivo davvero, hai preso dei giocatori forti come Fagioli o Zaniolo. Sul primo non capisco perché la Juve lo abbia scaricato così. Fagioli è un grande regista, non scherziamo e a Firenze è perfetto in tutto e per tutto. Sull'asse con Torino, Commisso sta azzeccando tutto sia per gli acquisti vedi Kean e le cessioni. Per ora la Fiorentina ci sta solo guadagnando. Su Zaniolo dico che è vero che Gasperini lo ha fatto andare, ma aveva fatto bene quando ha giocato. Probabilmente non faceva al caso loro per quanto riguarda il modo di giocare."

https://www.labaroviola.com/bucchioni-fagioli-era-il-nuovo-modric-ha-caratteristiche-uniche-in-italia-zaniolo-puo-fare-il-vice-kean/287627/