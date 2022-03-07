Biasin: "Vlahovic contro lo Spezia non ha mai tirato in porta, con Italiano non sarebbe mai successo"

L'ennesima prestazione imbarazzante di Dusan Vlahovic ha destato attenzione, ne ha parlato anche il giornalista Biasin

"Vlahovic chiude con 0 tiri in porta, neanche troppo per colpa sua. La questione è semplice: con Italiano questa cosa non gli sarebbe mai capitata, ma con Allegri - che è così e così sarà sempre - può sperare di vincere. Anche in questo caso si tratta di scelte"

Lo ha scritto su Twitter il giornalista Fabrizio Biasin in merito all'ultima prestazione di Vlahovic con la maglia della Juventus dove non ha brillato

L'OPINIONE DI CICCIO BAIANO

https://www.labaroviola.com/baiano-avverte-italiano-restera-poco-a-firenze-e-ambizioso-la-societa-non-lo-segue-prendera-altre-strade/168109/