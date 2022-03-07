Baiano avverte: "Italiano resterà poco a Firenze, è ambizioso. La società non lo segue, prenderà altre strade"

L'ex giocatore viola Baiano ha criticato la società per la cessione di Vlahovic e ha messo in dubbio la permanenza di Italiano a Firenze

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato a Lady Radio. Queste le sue parole:

"La Fiorentina negli ultimi anni era una catastrofe. Nei giudizi bisogna tenere conto anche dal punto in cui uno parte. Quest'anno stiamo cercando di costruire qualcosa di importante, poi a gennaio è andato via il capocannoniere della Serie A. Un allenatore a cui cambia il centravanti a gennaio deve ripartire da zero. Nello sviluppo del gioco siamo tornati indietro di 6 mesi. Mi sarebbe piaciuto vedere Vlahovic fino a fine campionato ma nel calcio di oggi le società pensano prima al bilancio e poi al campo. Quanto durerà Italiano a Firenze? Poco. Lui, come tutti gli allenatori, è ambizioso. Se la società non ti segue i mister prendono altre strade"

GUARDIA DI FINANZA INDAGA SU RAMADANI

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