La Guardia di Finanza indaga anche su alcuni bonifici della Fiorentina fatti all'agente Fali Ramadani

Prosegue l'indagine nei confronti di Fali Ramadani. Messi al setaccio anche alcuni bonifici emessi dalla Fiorentina

L’indagine sui conti personali e societari di Ramadani aperti in Italia ha evidenziato flussi anomali di denaro, che passano anche da Saint Kitts and Nevis o dal Sudafrica via Botswana. Con Malta e poi Irlanda a fare da centri direzionali. Passati al setaccio anche i bonifici disposti dalle società italiane (Fiorentina, Frosinone, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Parma, Spal e Torino). Alcune fra queste hanno bonificato soldi presso le società maltesi del sistema anziché sul conto italiano della Primus. Fra i tanti dettagli delle carte d’indagine spunta un controllo di pubblica sicurezza condotto a gennaio 2004 presso Valico Rabuiese (Trieste). Quel giorno Ramadani era in compagnia dell’albanese Bashkim Osmani, arrestato nei giorni scorsi in Croazia. Lo riporta Domani

DA BERGAMO CONFERMANO L'INTERESSE VIOLA PER CARNESECCHI

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