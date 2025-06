Biasin: “Dzeko può ricoprire il ruolo di Ibrahimovic al Milan quando c’era Pioli”

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin per commentare l’arrivo di Dzeko: “La Fiorentina ha fatto un grande colpo prendendo Dzeko che è senza dubbio un giocatore fortissimo. Io lo vorrei sempre avere uno come lui con me in squadra e poi sarà fondamentale per i giovani perché è l’esempio perfetto da seguire come quando Pioli prese Ibrahimovic al Milan.”

Sulla Nazionale: “I club devono occuparsi dei loro problemi senza risolvere quelli della Nazionale che deve sbrigarsi in altre maniere. I club spendono i loro soldi per vincere e per accontentare i tifosi che ti seguono e non devono mai pensare a cosa è meglio per l’Italia. Nella Nazionale ci sono altre persone che devono risolvere velocemente la situazione.”