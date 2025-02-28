Biasin: "Palladino è in contrasto con l'ambiente, ha capito di non essere in buone acque"

Il giornalista ha detto la sua sul momento dei viola dopo le ultime recenti sconfitte con Como e Verona delle ultime settimane

A Cronache di Spogliatoio ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin che ha detto la sua sulla situazione della Fiorentina: "La Fiorentina vive una situazione complicata in cui ci sono dei conflitti interni ed esterni perché Palladino è entrato in contrasto con l'ambiente e ieri si è fatto sentire molto in conferenza stampa perché ha capito di non essere in buone acque. A lui si rimprovera il fatto che non sta dando un grande gioco e che non ha saputo inserire i colpi di mercato di Colpani e Gudmundsson. L'allenatore ha dato delle gioie, ricordiamocelo perché è lo stesso che ha battuto l'Inter ed è stato glorificato. Stiamo andando da un estremo ad un altro, ci vuole più equilibrio."