Biasin: "Gudmundsson-Inter? Poche possibilità, ma ci sono. A Gilardino piacciono Correa e Arnautovic"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha parlato del possibile inserimento dell'Inter per Gudmundsson

Ore calde per quanto concerne il possibile passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina. Intanto, Fabrizio Biasin, nell'editoriale per TMW, ha parlato dei possibili movimenti dell'Inter per l'attaccante islandese. Ecco un estratto:

"La questione è contorta e rischia di confondere qualcuno, cerchiamo di chiarirla anche se è impossibile prevedere il risultato finale. Dunque, pare che l’Inter abbia chiesto informazioni su Albert Gudmundsson. Niente di nuovo quanto al gradimento dei nerazzurri per il calciatore, semmai sorprendono le tempistiche. In questi giorni l’islandese ha apparecchiato per bene i discorsi con la Fiorentina, del resto da Milano arrivavano segnali di resa. Con Arnautovic e Correa ben fermi sulle loro posizioni difficile immaginare stravolgimenti nel reparto avanzato. La verità è che non è cambiato molto, ma pare che Gilardino sia disposto a portare a Genova uno tra Correa e Arnautovic. Al tecnico rossoblù piacerebbero entrambi, anche se avrebbe espresso una netta preferenza verso l’austriaco. Possibilità che il puzzle si completi? Non molte, ma ci sono".

Da Genova: “Fabio Silva in dirittura, oggi potrebbe arrivare l’ufficialità di Gudmundsson alla Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/da-genova-fabio-silva-in-dirittura-darrivo-gia-oggi-potrebbe-arrivare-lufficialita-di-gudmundsson-alla-fiorentina/264158/