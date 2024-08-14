Da Genova: "Fabio Silva in dirittura, oggi potrebbe arrivare l'ufficialità di Gudmundsson alla Fiorentina"

Fabio Silvia in dirittura d’arrivo, è il ventenne portoghese l’attaccante che il Genoa ha individuato per sostituire Gudmundsson. La trattativa è avviatissima e già oggi potrebbe esserci l’annuncio uf...

Fabio Silvia in dirittura d’arrivo, è il ventenne portoghese l’attaccante che il Genoa ha individuato per sostituire Gudmundsson. La trattativa è avviatissima e già oggi potrebbe esserci l’annuncio ufficiale del passaggio del folletto islandese alla Fiorentina. Prima di cedere il suo gioiello, il club rossoblù vuole infatti comunicare ai propri 28.093 abbonati il nome del sostituto. E non si tratta di un rimpiazzo qualunque: Fabio Daniel Soares Silva, vent’anni compiuti lo scorso19 luglio, infatti era considerato un potenziale crack del calcio europeo. A sedici anni esordiva già nel Porto che nell’estate 2020 lo cedeva al Wolverhampton per 40 milioni. Ma con i “lupi” non è riuscito ad imporsi e sono iniziati i prestiti: Anderlecht, Psv e Rangers. Ora quello al Genoa che ha anche ottenuto la facoltà di portelo riscattare. In rossoblù farà coppia con un altro portoghese in cerca di rilancio. E proprio Vitinha potrebbe averlo convinto sul fatto che una piazza calda e appassionata come quella genoana è l’ideale per chi deve recuperare dopo un paio di stagioni non andate per il verso giusto.

L’arrivo di Fabio Silva sblocca la cessione di Gudmundsson che Palladino ritiene un giocatore fondamentale per il suo 4-3-2-1 ma non preclude l’acquisto del giovanissimo attaccante croato Anton Matkovic (leva 2006) dell’Osijek. È un prodotto del famoso algoritmo di Spors e questa è già di per sé una garanzia. Infine le cifre del trasferimento di Retegui che era stato pagato 12 milioni più bonus che però non sono scattati. Nelle casse del Genoa sono entrati 20 milioni e 900 mila euro (22 un milione e 100 mila euro sono stati trattenuti da 22 per via del decreto crescita). Poi in ballo ci sono 3 milioni di bonus. A scriverlo è la Repubblica edizione Genova.