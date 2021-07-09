Biasin: "Gonzalez investimento importante, ma servono idee. La Fiorentina può lottare per l'Europa "
Le parole di Fabrizio Biasin ai microfoni di Radio Sportiva
Fabrizio Biasin, giornalista ed opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare i temi caldi in casa Fiorentina in vista della nuova stagione che vedrà Vincenzo Italiano sulla panchina Viola. Ecco le sue parole:
NICO GONZALEZ "Non è il primo investimento importante di Commisso ma adesso servono anche le idee".
ROSA "La rosa dell’anno scorso era composta da ottimi giocatori ma che non si combinavano tra loro".
ITALIANO "Se Italiano riuscirà a creare una squadra, la Fiorentina potrà inserirsi nella lotta ai posti europei".
LEGGI ANCHE:
ANTOGNONI: “PER COLPA DI QUALCUN ALTRO STO DECIDENDO PER IL MIO FUTURO ALLA FIORENTINA”
https://www.labaroviola.com/antognoni-per-colpa-di-qualcunaltro-sto-decidendo-per-il-mio-futuro-alla-fiorentina/145443/