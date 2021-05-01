Biasin: "Vlahovic è un giocatore da top club. L'età non è importante, fa al caso di qualsiasi squadra"

Le parole di Fabrizio Biasin ai microfoni di Radio Sportiva

Fabrizio Biasin, giornalista ed opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Dusan Vlahovic, uomo del momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"In Europa quando un calciatore dimostra di essere forte, è considerato forte, sia che abbia quindici o vent'anni. In questo senso ho pochi dubbi su Vlahovic, è un calciatore da grandissima squadra. Le valutazioni economiche, però, lasciano il tempo che trovano in questo momento. In questo calcio stroncato dalla pandemia i prezzi sono più una questione mediatica. Di certo, però, secondo me Vlahovic fa al caso di qualunque squadra europea".

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