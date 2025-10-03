Biasin minaccia: "La Fiorentina deve dare una risposta dal punto di vista dell'atteggiamento"

Le parole del giornalista sul delicato momento della Fiorentina a pochi giorni dalla sfida dei viola contro la Roma

Interrogato sui temi più caldi della prossima giornata, Fabrizio Biasin ha parlato del momento della Fiorentina all'interno de "L'ascia raddoppia" sul canale di Cronache di spogliatoio.

Ecco le parole del giornalista sulla squadra viola:

"Tra la partita con il Napoli orrenda se escludiamo gli ultimi 10 minuti, la partita col Como e la partita col Pisa i tifosi non sono vogliono i punti ma vogliono vedere un atteggiamento diverso, non solo da un punto di vista tattico ma comportamentale.

Ci sono giocatori che sembrano impauriti e timidini e questa cosa è imperdonabile. Credo che i tifosi della Fiorentina credo che pretendono questo al di là dei punti, penso che contro la Roma devi dare una risposta dal punto di vista dell'atteggiamento".

Su Kean:

"Non ho grossi dubbi su Kean, stiamo parlando di un calciatore che è sotto media rispetto all'anno passato. Magari non farà gli stessi gol dello scorso anno ma non ci andrà neanche troppo lontano.

Adesso si è un po' inceppato ma perché dietro di lui si sono inceppati tutti".